L'arrivo di Yann Sommer all'Inter è imminente, mentre ci vorrà più pazienza per capire chi sarà l'attaccante che completerà il reparto dopo il voltafaccia di Romelu Lukaku. Sono le ultime di mercato di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, nel corso del suo intervento sulle frequenze di TMW Radio: "Non credo che le tempistiche siano lunghe per Sommer - le sue parole -. Si è cercato di far capire al Bayern la volontà di volerlo, mancano i dettagli. Non è in discussione il suo arrivo, nel caso si pagherà la clausola per averlo.

L'arrivo di Sommer non è in bilico, ma serve avere pazienza. Per l'attaccante credo che in casa Inter ci sia un confronto per capire se conviene investire in quel reparto dopo l'addio di Dzeko e Lukaku, se insistere su un profilo esperto come Morata o su un prospetto futuro".