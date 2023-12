Nel suo editoriale per TMW, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A tra Inter e Juventus: “C’è una bella spaccatura fra l’Inter e la quarta in classifica. Per quello che abbiamo visto in campo, per la continuità mostrata, per le difficoltà in cui (almeno in questo momento o nel recente passato) vivono le inseguitrici si fa fatica a pensare che il Napoli, con lo scudetto cucito sul petto, la Roma o scendendo ancora Fiorentina, Bologna, Atalanta e Lazio possano pensare di inserirsi nuovamente per la lotta al vertice".

E ancora: "Il Napoli probabilmente ha bruciato le possibilità di rientro proprio nello scontro diretto con l’Inter: vincerlo (poi unito in combinazione con l’altro big match contro i bianconeri) avrebbe significato come minimo poterci sperare. Avere uno spiraglio, riaprire un discorso che sembrava già compromesso e che ora, con la sconfitta, sembra sfumato (...). Oggi l’Inter ha dimostrato di avere una grande sicurezza, una grande qualità e un grande equilibrio. Ma la Juve è lì, attaccata".