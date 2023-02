L'Italia è in piena corsa per l'organizzazione degli Europei del 2032, un evento importante che potrebbe dare la svolta anche sul tema delle infrastrutture sportive. Proprio questo è il tema focale evidenziato anche dal segretario generale della UEFA Giorgio Marchetti nell'intervista rilasciata a GR Parlamento: "Non posso sapere quante chances ha l'Italia, non dipende da me. L'Italia per come la vedo io in questo momento ha un problema serio, quello degli stadi.