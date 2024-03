Negli studi di Sky Sport si confrontano l'Inter di quest'anno, il Napoli della passata stagione e la Juventus del 2013/14 che fece il recordd i punti. Luca Marchegiani dice la sua sulle tre formazioni.

"Sono tre squadre meravigliose, ma la differenza la deve fare chi costruisce un ciclo vincente - risponde l'ex portiere -. Quella Juventus ha dimostrato di farlo, il Napoli no e l'Inter non lo so. Per me sì".