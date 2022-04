Presente negli studi di ‘Sky Calcio Club’, Luca Marchegiani si è detto deluso dalla prestazione delle due punte dell’Inter contro lo Spezia: “Secondo me in una partita come quella di venerdì, uno tra Dzeko e Correa doveva occupare meglio l’area di rigore, di Correa non c’è traccia nella gara contro lo Spezia”, ha concluso.