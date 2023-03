Intervenuto negli studi di 'Sky Calcio Show', l'ex portiere Luca Marchegiani analizza così il momento delicato vissuto dall'Inter: "Io sono un po' in difficoltà a trovare una quadratura logica alla stagione dell'Inter. È vero che la posizione in classifica non è così drammatica, ma il numero delle sconfitte è troppo negativo per quella che ritengo essere la forza dell'inter. C'è chi sostiene che non è così forte, io un'idea chiara non ce l'ho.