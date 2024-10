Arbitro dal cartellino giallo relativamente facile (addirittura 19 nelle prime tre gare di Serie A arbitrate), Matteo Marcenaro è il direttore di gara designato per la sfida di sabato sera tra Inter e Torino. Per il 31enne fischietto genovese si tratterà della quarta direzione in carriera coi nerazzurri, che sin qui hanno ottenuto solo vittorie nei tre precedenti, l'ultimo dei quali il 2-0 al Lecce del 23 dicembre 2023.