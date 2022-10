Nuova analisi di Matteo Marani dagli studi di Sky Sport sul momento nero dell'Inter. Si mettono in evidenza soprattutto le mancanze che questo gruppo ha denunciato rispetto agli anni scorsi: "Ci sono dei giocatori che sono in gran parte quelli che c'erano magari anche nell'era di Antonio Conte, il problema è il rendimento che è diverso. Con Conte c'era spirito di squadra, determinazione, concentrazione; adesso l'Inter sembra crederci meno, meno concentrata. Alessandro Bastoni ora appare in discesa, Milan Skriniar magari per il disturbo del mercato non è stato quello che ci aveva abituati. Ci sono piccoli rendimenti peggiorati che poi hanno portato a questa situazione. Poi bisogna capire una volta per tutte chi è il portiere dell'Inter, Samir Handanovic o André Onana? Non ricordo squadre di grande livello che abbiano dualismi sul portiere, a parte forse il Paris Saint-Germain dove però non ha portato benissimo. L'Inter in passato aveva uno spirito, un carattere, una grande capacità di chiudersi e ripartire; ora qualcosa si è inceppato. Inzaghi ha vinto le coppe ma perso il campionato e questo penso abbia avuto un riflesso su questa stagione. L'Inter ora è indietro in campionato e in Champions ha un girone complicatissimo: il problema è sempre quello, la mano sulla squadra".