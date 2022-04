Matteo Marani torna a rivedere l'Inter in pole position per la corsa al campionato. Questo il suo pensiero espresso negli studi di Sky Sport: "Il peggio per l'Inter è alle spalle, semmai l'esagerazione è stata dire a dicembre che lo Scudetto era già assegnato, dopo si sono sentiti degli allarmi esagerati. L'Inter ha giocatori che hanno vinto e sono abituati a vincere, le altre squadre se vogliono sperare ancora per me devono aggrapparsi all'uomo capace di risolvere le situazioni. Cosa che non vedo nel Napoli e soprattutto non vedo nel Milan: i rossoneri stanno facendo qualcosa di fantastico, in queste ultime giornate ci vorrebbe lo Zlatan Ibrahimovic o l'Olivier Giroud che ti risolve le ultime 4-5 partite".