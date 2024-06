In attesa dell'ultima amichevole prima dell'Europeo, a parlare della Svizzera di Murat Yakın che un paio di giorni fa ha calato il poker all'Estonia nella prime delle due amichevoli pre-Germania è l'ex vice commissario tecnico degli elvetici, Antonio Manicone che a Sportitalia parla anche di Yann Sommer.

Nell’ultima edizione avete centrato il miglior risultato della storia. Può tornare a quel livello e superarlo, ad Euro 2024?

"Se becca le giornate giuste, può sicuramente andare avanti. Il percorso che abbiamo fatto noi è stato incredibile, difficile da ripercorrere, ma sulla carta lo può rifare. Dipende dallo stato di forma con il quale arriverà. In porta gioca Sommer che ha vinto il campionato con l’Inter. In difesa ci sono giocatori come Akanji che ha vinto la Premier con il City, Rodriguez, capitano del Torino, Elvedi che è importante. In mezzo c’è una mediana fortissima, con Xhaka che ha trionfato con il Leverkusen, la vecchia conoscenza della Serie A Zakaria, senza dimenticare Freuler ed Aebischer che hanno giocato nella rivelazione del campionato, il Bologna".

Sommer sarà uno dei valori aggiunti per l’esperienza internazionale che ha?

"È fondamentale per il gruppo, non solo per quello che dà in campo, ma anche per quanto fa fuori da esso. È una persona incredibile, con una grande positività e sensibilità. Come in questi anni ha dimostrato di fare, credo che l’Inter lo abbia scelto anche per questo: prima gli uomini che i calciatori. Yann è una sicurezza, e dietro di lui c’è un altro giocatore fortissimo che è Kobel del Borussia Dortmund: chiamarlo riserva dopo che ha giocato la finale di Champions è riduttivo".