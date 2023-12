Lionello Manfredonia, ex calciatore che ha militato dieci anni alla Lazio, due alla Juventus (con cui ha vinto uno scudetto e una Coppa Intercontinentale) e due e mezzo alla Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de la testata sportiva News.Superscommesse.it. In questo breve passaggio, Manfredonia ha parlato delle due principali candidate allo scudetto, Inter e Juventus, sostenendo che la squadra di Simone Inzaghi abbia qualcosa in più rispetto a quella di Massimiliano Allegri.

L’assenza di coppe europee può rappresentare un vantaggio decisivo, per la Juventus, nella lotta per lo scudetto o l’Inter resta la squadra favorita in assoluto per conquistare il titolo?

“La Juve, quando vinceva gli scudetti, andava anche in finale in Coppa dei Campioni; quindi, non vedo molte differenze sotto questo aspetto. Se una squadra è forte, è forte anche con le coppe da disputare. Tuttavia, la rosa dell’Inter è forse più completa”.