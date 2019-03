"L'Inter veniva da qualche risultato positivo e sembrava una squadra in ripresa nonostante il caso Icardi. La sconfitta di Cagliari ha riacceso il campanello d'allarme. La squadra deve dare di più perché gli obiettivi ci sono ancora". Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Andrea Mandorlini analizza il momento della squadra di Luciano Spalletti e il fresco sorpasso in classifica da parte del Milan: "I rossoneri sono in crescita e la vittoria non brillante con il Sassuolo lo testimonia. Mancano due settimane al derby, quello sarà un altro scoglio importante del campionato".

Sulla scelta dell'Inter di togliere la fascia ad Icardi, Mandorilini non ha dubbi: "Innegabile che Marotta sia il top dei manager, il migliore possibile. Sono state prese decisioni dure e importanti che in passato non ci sarebbero state. Da quel punto di vista l'Inter può stare tranquilla".

