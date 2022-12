"Inter-Napoli? Non so se sarà l'ultima chiamata scudetto per Inzaghi. Un'eventuale sconfitta sarebbe durissima, mentre gli azzurri avrebbero ancora tanto margine". Lo ha detto Andrea Mandorlini, ex difensore dell'Inter dei Record, nel corso del suo intervento sulle frequenze di Radio Punto Nuovo.

"Le fatiche di Brozovic e Lautaro Martinez al Mondiale saranno relative alla ripresa del campionato. A un allenatore fa sempre piacere vedere i propri calciatori coinvolti fino alla fine e vederli rientrare ancora col ritmo partita", ha aggiunto.