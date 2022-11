Il ct dell'Italia Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di 'Che Tempo che fa' su Rai Tre, soffermandosi anche sulla clamorosa assenza della Nazionale azzurra al Mondiale: "Dispiace molto non essere al Mondiale, spero che non accada mai più, l’Italia deve esserci sempre. Sicuramente è un Mondiale particolare, ma è sempre meglio esserci. L'Europeo? È stata un’emozione unica arrivata in un momento difficile, penso che abbia pesato anche questo", le parole dell'allenatore.