Grande delusione ma tanto orgoglio per l'Inter che perde la finale di Champions League 1-0 contro il Manchester City. Ai lettori di FcInterNews.it il compito, per l'ultima volta in questa stagione, di eleggere il migliore in campo partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

PER VOTARE CLICCA QUI