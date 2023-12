Ancora un episodio di un giocatore colto da malore in campo sconvolge il mondo del calcio e la Premier League in particolare: la partita tra Bournemouth e Luton Town è stata infatti sospesa al minuto 60 quando il capitano della formazione ospite, il gallese Tom Lockyer, è crollato a terra a centrocampo. I giocatori si sono resi conto della gravità della situazione e hanno chiamato i medici che sono accorsi in aiuto del giocatore. Dopo i primi soccorsi, Lockyer ha lasciato in barella il terreno di gioco per essere portato in ospedale. In serata, il Luton tramite i suoi social ha fornito i primi aggionamenti: "Il nostro staff medico ha confermato che il capitano degli Hatters ha avuto un arresto cardiaco sul campo, ma è stato subito reattivo quando è stato portato via con la barella. Lockyer al momento è stabile e si sta sottoponendo a ulteriori esami ,con la famiglia al suo fianco. Ringraziamo tutti per il sostegno, la preoccupazione e i messaggi affettuosi ricevuti".

L'arbitro Simon Hooper ha ritenuto di non far proseguire la sfida, sull'1-1 nel momento della sospensione. Il pensiero, ovviamente, non può che tornare a quanto avvenuto in quel maledetto giorno di giugno 2021 a Copenaghen con l'episodio che ha visto protagonista l'allora giocatore dell'Inter Christian Eriksen.Oltretutto, Lockyer aveva accusato un altro malore in campo lo scorso maggio, mentre stava giocando la finale promozione dei playoff di Championship contro il Coventry City.