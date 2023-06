A pochi minuti dal calcio d'inizio di City-Inter, Maicon e Lucio parlano ai microfoni di SkySport. Ecco le loro dichiarazioni.

"Stasera l'Inter deve ripetere quanto fatto durante tutta la stagione. In una partita si può fare la storia del club", dice l'ex laterale brasiliano. "Quando lasciai il Bayern per l'Inter, pensai solo a lavorare sodo per arrivare alla finale. Ricordando il match con la mia ex squadra, sicuramente il mio desiderio era fare la miglior partita. Erano tanti anni che l'Italia non portava una squadra in finale di Champions e fu inmportantissimo fare la storia", sottolinea l'ex centrale brasiliano.