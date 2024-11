Filippo Magnini, ex nuotatore e noto tifoso dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per parlare del club nerazzurro.

"Il calcio è uno sport molto diverso dal nuoto, non si deve guardare la singola partita o il singolo momento, ma la stagione intera. La stagione è lunga. In questo momento il trend è positivo, ma ci si può aspettare anche un trend negativo - le sue parole -. L'importante è avere una squadra solida e vogliosa di vincere. I ragazzi vengono da stagioni ottime, importanti. La squadra c'è, l'allenatore anche, per cui mi aspetto di vedere sempre l'Inter lassù, a guardare tutti dall'alto verso il basso".

"A livello di prestigio la Champions ti dà qualcosa in più perché ti sfidi con le squadre europee. Non dico che è più facile vincere i campionati, ma ci sta che l'Inter lo vinca perché è tra quelle squadre che deve vincerlo - ha aggiunto -. La Champions sarebbe la ciliegina sulla torta. Io non mi sono mai accontentato nella vita, per cui perché scegliere uno o l'altro? Facciamo sia uno che l'altro. Il Napoli? Il campionato è ancora lungo. Io ho tanti amici napoletani, il Napoli è una grandissima squadra. Anche se sono interista, ero contento quando vinse il Napoli. E' bello vedere il Napoli lottare con i migliori. Sarà forse la squadra da battere perché Conte è un grande allenatore e dove lo metti porta i risultati. Però ci sono anche gli altri. Fossimo solo in due, male che andrebbe saresti secondo. Invece il campionato è tutto aperto".