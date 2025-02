Eduardo Macia è convinto che Napoli-Inter non sarà decisiva per l'assegnazione dello scudetto: "Al di là del risultato c'è ancora da fare i conti con un percorso che vede i nerazzurri in corsa in Champions - le parole dell'ex dirigente della Fiorentina a Tuttomercatoweb. com -. Ci saranno ulteriori sfide di livello che in qualche modo potranno avere degli effetti sulle performance in campionato. E poi non dimentichiamoci di un possibile arrivo in corsa da dietro da parte dell’Atalanta che metterà una pressione aggiuntiva".

Tornando sulla sfida del Maradona, Macia non riesce a trovare una favorita: "Sarà certamente una sfida molto equilibrata e di alto ritmo. A livello di rosa, l'Inter è sempre superiore, però il carattere competitivo e la capacità di Antonio Conte possono fare la differenza per il Napoli".