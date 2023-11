"Stasera mi aspetto una partita complicata e combattuta. Sappiamo che l’Italia deve vincere per raggiungere la qualificazione a Euro 2024, ma anche noi abbiamo bisogno di fare punti. È difficile, ma speriamo ancora di raggiungere gli spareggi playoff. Ecco perché siamo venuti a Roma molto determinati per provare a fare una grande gara". Lo dice Stole Dimitrievski, portiere del Rayo Vallecano e numero uno della nazionale macedone, intervistato da Tuttosport nel giorno dell'attesa sfida dell'Olimpico contro l'Italia.

Solamente un anno fa a Palermo lasciavate l’Italia fuori dal Mondiale...

"Quella è stata una partita storica per tutta la Macedonia del Nord. Una notte incredibile. Grazie al gol di Trajkovski abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Io poi ho un rapporto speciale con l’Italia. Debuttai in Nazionale nel 2017 a Torino e facemmo 1-1, come due mesi fa nella gara di andata. Siete una big del calcio mondiale, eppure contro di voi troviamo sempre il modo di dare il meglio".

C’è qualche giocatore della squadra di Spalletti che teme o le piace particolarmente?

"Ammiro molto Dimarco. Sta facendo un campionato fantastico nell’Inter. Il pericolo? Dico Chiesa. Federico è davvero fortissimo: ho ancora negli occhi il gol e la partita che fece in semifinale a Euro 2020 contro la Spagna".