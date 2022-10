Ritorno coi fiocchi per Romelu Lukaku che già nel riscaldamento a bordocampo aveva “preannunciato” ai compagni che la quarta marcatura nerazzurra sarebbe stata sua. Intercettato dalle telecamere di Prime Video, l'attaccante viene infatti inquadrato mentre ai compagni che si preparavano all'ingresso in campo faceva l'inequivocabile gesto con le quattro dita. Previsione esatta, per la gioia sua e dell'Inter.