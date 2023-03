Con l'assenza dichiarata di Skriniar, Bastoni e Gosens, gli interisti e Simone Inzaghi sperano di poter contare su Romelu Lukaku, partito dalla panchina a Oporto, dunque potenzialmente più fresco per la sfida di domani contro l'acerrima rivale Juventus. A proposito del belga, l'allenatore piacentino in conferenza stampa sottolinea: "Sta aumentando il minutaggio, è stato importantissimo per qualificarsi in Champions. All'andata col Porto ha segnato, ha giocato oltre 90 minuti a La Spezia, a Oporto è entrato bene. Poi devo fare scelte di volta in volta, ma sono molto contento di lui. Da quattro giorni si sta allenando bene anche Correa, avremo bisogno di tutti".