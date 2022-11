Dopo Lautaro Martinez, è Romelu Lukaku il protagonista di 'Where are you from?', il format prodotto da Inter Media House in cui i giocatori nerazzurri raccontano i loro paesi d'origine. Le parole di Big Rom:

Raccontaci la tua città.

"Anversa è una bella città, conosciuta per i diamanti. A Bruxelles mi sono trovato meglio perché ho fatto il mio esordio per la mia squadra del cuore in Belgio, ovvero l'Anderlecht. Ho vissuto i più bei momenti della mia infanzia lì".

I tuoi primi passi nel calcio.

"Mio padre ha giocato 8-9 anni nella Serie A belga. Il mio primo ricordo legato al calcio è la finale di Coppa UEFA del '98 tra Inter e Lazio. Ho iniziato subito dopo a giocare con il Rupel Boom. Mio padre non aveva l'opportunità di portarmi agli allenamenti, dai 7 ai 9 anni non ho giocato, dopo sono ritornato. Io volevo solamente andare all'Anderlecht: lo Standard Liegi è arrivato prima, ma io volevo andare là. Ho aspettato un anno, ho segnato 76 gol e l'Anderlecht è venuto a prendermi".