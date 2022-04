Compagni nella Nazionale belga, Thibaut Courtois e Romelu Lukaku domani sera si troveranno uno contro l'altro da avversari in Chelsea-Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League di scena a Stamford Bridge. Una sfida nella sfida che il portierone vorrebbe vivere, anche se non è così scontata la presenza in campo di Big Rom: "Romelu è davvero un grande attaccante, quindi è strano non vederlo giocare così tanto ultimamente - le sue parole in conferenza -. È un ragazzo con enormi qualità, che segna regolarmente. So che il Chelsea ha altri attaccanti con qualità enorme, quindi so che non è facile".