Nel corso dell'intervista rilasciata alla CNN, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku si lascia andare ad un commovente ricordo di suo nonno, il suo primo tifoso. Trattenendo a stento l'emozione, il gigante belga parla così: "Quando vedo mio figlio, vedo molto di lui. Ho una foto di mio nonno su WhatsApp, guardo mio figlio e penso che gli assomigli molto. Era il mio numero uno, il mio fan più grande.

Ogni volta che gioco, lo faccio per lui; così come ogni gol che segno. Gli ho promesso che mi sarei preso cura di mia madre quando avevo 12 anni, e l'ho fatto. E ogni volta che vedo mia madre in tribuna, guardo al cielo dopo ogni gol e dico: 'Ce l'ho fatta'".