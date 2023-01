Nella lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Romelu Lukaku si è soffermato a parlare del lungo infortunio che ha contraddistinto la sua prima parte di stagione. “È stato un infortunio grave, molto più del previsto, era al tendine del flessore - le sue parole -. Io di solito sono uno che recupera velocemente, ma avevo sempre questa sensazione che le cose non andassero bene. Era la prima volta per ben in 13 anni in cui sono stato tanto tempo fuori. Casa mia è come un ospedale, ho tutto per recuperare in fretta. Stavolta non sono riuscito, ho giocato una partita al Mondiale con due allenamenti in quattro mesi.