Un gol dei suoi. E' il 68' quando Romelu Lukaku difende in area il pallone, si protegge dall'attacco di Buongiorno e scarica il sinistro potente per il vantaggio della Roma a Torino. Big Rom fa centro e i giallorossi di Mourinho esultano, ma il Torino non demorde e all'86' arriva il pari di Zapata: palla perfetta messa in area da Ilic, il colombiano si tuffa e trafigge Rui Patricio. Dopo le due vittorie consecutive con Empoli e Sheriff, si ferma nuovamente la Roma, ora a quota 5 punti (1 vittoria, 2 pari e 2 sconfitte, ndr).