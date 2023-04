Dopo il triplice fischio del Da Luz, Romelu Lukaku commenta a Inter TV l'andata dei quarti di finale di Champions vinta 2-0 contro il Benfica: "Son contento per la squadra, abbiamo fatto una bella partita a livello di maturità. Dobbiamo continuare così e prepararci bene per il ritorno".

Come valuti la prestazione?

"Non eravamo nervosi, a San Siro ci sarà più pressione e per loro sarà difficile. L'abbiamo affrontata con maturità e voglia".