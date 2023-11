A pochi giorni dal derby contro la Roma, Claudio Lotito, presidente della Lazio, rilascia una lunga intervista a Radio Serie A con RDS. Parlando tra le altre cose anche del tema mercato rivendicando la qualità degli acquisti fatti a centrocampo: "Abbiamo preso Nicolò Rovella e non penso che sia inferiore, così come non credo che chi è arrivato sia inferiore a Piotr Zielinski che, peraltro, resta sul mercato. Non mi pare che abbia tutti questi compratori. Domenico Berardi lo stesso, lo vedo ancora lì".