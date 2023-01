Spogliatoi pronti in quel di San Siro, abbelliti di nero e azzurro pronto per essere indossato dagli uomini di Simone Inzaghi, che qualche giorno fa hanno sollevato al cielo di Riad la settima Supercoppa italiana della storia. Spazio anche ai festeggiamenti per il trofeo alzato ai danni dei cugini del Milan questa sera in occasione di Inter-Empoli; e proprio tornando al match da disputare questa sera, i nerazzurri scenderanno in campo con la prima maglia, in versione limitata e speciale Capodanno cinese. Per la gara contro i toscani infatti, come era già stato annunciato, la Beneamata indosserà una divisa celebrativa per festeggiare l'anno del coniglio.