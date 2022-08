La Football Association ha comunicato le sanzioni per Antonio Conte e Thomas Tuchel, i due manager protagonisti di comportamenti decisamente sopra la righe vicino alle panchine di Stamford Bridge durante e appena dopo Chelsea-Tottenham di domenica scorsa. Il tecnico tedesco è stato squalificato per una partita (sospesa temporaneamente) e multato con 35mila sterline di ammenda, 20mila in più rispetto a quella comminata all'ex Inter.