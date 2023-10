Intervenuto all'Adnkronos, l'ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi ha risposto sulla prestazione di ieri degli azzurri di Spalletti, dicendosi ottimista: "Una buona Italia per un tempo. Poi l'Inghilterra ha fatto pesare la sua qualità. Nel complesso mi sembra che la nostra nazionale stia crescendo, si vedono dei miglioramenti e si può essere ottimisti per il futuro".

Sul campionato poi aggiunge:

"Milan-Juventus sarà un match equilibrato tra due squadre di alto livello, con rose complete e alcuni giocatori eccellenti che possono fare la differenza. Mi aspetto un match aperto a qualsiasi risultato. Sono due saranno in lotta per lo scudetto con l'Inter fino alla fine".

Sul caso scommesse:

"È una cosa vomitevole e non ne voglio parlare".