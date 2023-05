"Lo scudetto assegnato al Napoli con mesi di anticipo ha permesso alle altre squadre di dedicarsi alle coppe, infatti in 5 sono arrivate in semifinale". Lo ha detto Marcello Lippi, intervistato da DAZN. Prima di concentrare la sua attenzione sull'euroderby: "Sarà una partita equilibrata, Inter e Milan ultimamente stanno facendo bene e i loro giocatori migliori sono in condizione - le parole del ct campione del mondo nel 2006 -. Leao è stato preservato, alla fine riuscirà a recuperare. E' troppo importante per il Milan" Chi mi divertirebbe allenare di più a livello tattico oggi? Non mi far rispondere a questa domanda...".

Dzeko o Lukaku con Lautaro?

"Lukaku dà la sensazione di trovare la giocata giusta in qualsiasi momento della partita. Dzeko è più uomo squadra, partecipa di più alla manovra".