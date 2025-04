Ospite di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della rivisitazione di 'Buon Compleanno Elvis', a trennt'anni dall'uscita di uno dei dischi più celebri della sua carriera, Luciano Ligabue ha fatto anche una deviazione sul calcio, tornando sull'impresa compiuta in Champions League dalla sua Inter ieri sera: "La squadra ci fatto vivere una serata fantastica - le parole del rocker di Correggio -. Io martedì ero a Monaco, sfortunatamente nella curva del Bayern: immaginate cosa ho rischiato dopo l'esultanza al gol di Frattesi".

Un altro Triplete.

"Io so che nel calcio è possibile tutto e il contrario di tutto. Serve tanta fortuna per vincere il Triplete, lo scudetto mi sembra già un'impresa perché la squadra ha alle spalle tanta fatica e una serie di infortuni infinita. Ma tutto è possibile perché la squadra è compatta. Il Napoli è favorito per vincere il campionato, basta guardare il calendario. E non lo dico per scaramanzia".

'Una vita da mediano' è una canzone adatta per descrivere Barella?

"E' l'emblema di chi non vuole perdere mai, la mia canzone parla di quello. E' sempre l'ultimo ad accettare una sconfitta, è un ruolo eroico. Ancora oggi sono convinto che senza Cambiasso l'Inter non avrebbe vinto il Triplete".

Lukaku.

"Spero che urli meno contro il cielo. Con noi visse un anno trionfale, pazzesco, vincendo lo scudetto. Lo vedo un po' troppo in forma in questo momento, non so come giudicare questa cosa".

Chi è il vero Ronaldo?

"Come fai chiederlo a un interista? Che risposta ti posso dare? Ovviamente il Ronaldo interista".