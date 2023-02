"Siamo molto orgogliosi di ufficializzare questa nuova collaborazione: l’FC Internazionale Milano è un club storico a livello nazionale e internazionale che raccoglie apprezzamento e tifosi in tutto il mondo" ha dichiarato Niklas Lindahl, CMO di LeoVegas.news, con il quale l'Inter ha sottoscritto una nuova partnership. "Sono proprio i tifosi il vero motore nerazzurro e, grazie al loro calore e alla loro passione uniche nel panorama calcistico italiano, trasmettono ai calciatori il loro grande amore. Si è visto in occasione della vittoria del Triplete o dello Scudetto due stagioni fa. Non vediamo l’ora di aprire questo nuovo capitolo della collaborazione tra LeoVegas.news e l’Inter".