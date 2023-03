Dopo la maretta dei giorni scorsi, sarebbe tornato il sereno tra il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo. Tra i due dirigenti di Viale Rosellini vi erano state delle frizioni in seguito alla presa di posizione dell’ad sia contro Asstel che sul caso Juventus, ma nel corso dell’odierno Consiglio di Lega le posizioni si sarebbero riavvicinate. Un chiarimento tra i due, in un clima sereno durante la riunione, risolvendo la questione con “intelligenza” secondo alcuni, come anche auspicato da diversi club già negli ultimi giorni. In tal senso ci sarebbe anche il ruolo del patron della Lazio Claudio Lotito, che avrebbe in qualche modo spinto per il chiarimento.