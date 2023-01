(ANSA) - ROMA, 27 GEN - 'Noi Ricordiamo, ogni giorno. #NoiRicordiamo è il claim che sarà presente nelle grafiche televisive in onda prima di ogni partita della ventesima giornata di serie A, e sui canali di comunicazione di Unar e Lega Serie A. Continua così, in occasione del Giorno della Memoria, il cammino comune intrapreso da alcuni anni dal'ufficio antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio e dalla Lega A, impegnati "a costruire e diffondere messaggi di rispetto, inclusione, prevenzione e di contrasto a ogni forma di discriminazione". Lo spirito della nuova iniziativa è, sottolinea la Lega, "ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le vittime del nazismo e del fascismo per tenere viva la Memoria e coltivare la speranza per il futuro delle nuove generazioni". "Il calcio ha una valenza sociale straordinaria ed è importante che possa contribuire a tenere viva la memoria e tramandare alle nuove generazioni il ricordo di una delle più grandi tragedie dell'umanità", sottolinea il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini.