Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha rimarcato in conferenza stampa l'importanza del match di domani al Via del Mare contro l'Empoli: "Quella contro l'Empoli sarà per noi una gara importante, contro un avversario che ha dalla sua già un campionato di A ed un sistema di gioco già definito. Noi siamo ancora in costruzione. Per venire a capo della sfida serviranno voglia, coraggio, idee e determinazione. Questa gara ha lo stesso valore di una sfida Juventus ed Inter, e dobbiamo provare a vincerla tutti assieme".