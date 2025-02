Non arrivano belle notizie per il tecnico della Lazio Marco Baroni: il club biancoceleste comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda per verificare l'entità dell'infortunio accusato sabato nel corso della gara contro il Napoli. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra.

Il calciatore, si legge nella nota, ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero. Si prevede per il Taty uno stop di almeno un mese, col rientro che presumibilmente avverrà dopo la pausa per le Nazionali in programma a fine marzo. Pertanto, non sarà a disposizione per il match di Coppa Italia contro l'Inter.