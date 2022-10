Niente di grave per Lautaro Martinez e la fidanzata Agustina Gandolfo, tamponati nella serata di ieri quando erano a bordo della loro Lamborghini Huracàn. Interrogata su una storia Instagram, la modella e influencer argentina ha prontamente minimizzato l'accaduto, sottolineando come non si trattasse di nulla di grave né per lei né per l'attaccante dell'Inter che sarà perciò a completa disposizione di Inzaghi per il match di domani sera col Barcellona.