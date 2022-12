"Lautaro Martinez era un ragazzo responsabile, professionale, con un carattere molto forte per lo sport e riteneva che queste caratteristiche lo avrebbero aiutato a superare le avversità". Lo ha raccontato a Telam Alberto Desideri, uno degli allenatori del Toro ai tempi del Club Atlético Liniers. "È sempre stato un attaccante anche da bambino, nei primi anni di competizioni 'infantiles' faceva l'esterno - ha aggiunto Desideri, ora coordinatore del calcio Liniers Menor Juvenil -. Aveva tutte le credenziali per diventare un professionista, lo si vedeva da come seguiva la sua dieta e dalla cura che metteva nella preparazione di ogni partita".