Un gol in pieno recupero segnato nel Boxing Day del 2018 lo ha lanciato nella ribalta nerazzurra: il Napoli porta bene a Lautaro Martínez, visto che l'attaccante argentino fresco campione del mondo ha realizzato quattro gol contro i partenopei in Serie A. Solo contro Salernitana (cinque) e Cagliari (otto) ha fatto meglio nella competizione. Tre di queste quattro reti dell’attaccante dell’Inter sono arrivate in gare casalinghe.