Lautaro Martinez si presenta anche ai microfoni di Sport Mediaset per la sua presentazione di questa attesissima finale di Coppa Italia contro la Juventus:

Lautaro, quanto è importante questa partita?

"Molto, sarà importante perché c'è un trofeo in palio, il secondo per noi in questa stagione. Sarà la seconda finale con loro, sarà una partita importante. Dobbiamo fare quello che abbiamo preparato e alzare il trofeo, quello che vogliamo".