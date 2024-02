"Conta tanto questa vittoria perché abbiamo giocato con la squadra che ci viene dietro. Era importante portare a casa questi tre punti per il nostro percorso, per restare sulla strada giusta che stiamo perseguendo dall'inizio. Sono molto contento" ha detto orgoglioso Lautaro Martinez a fine partita a Inter TV.

Sono questi match che vi fanno unire ancora di più?

"Sempre. Queste partite servono tanto. Ti fanno crescere sotto tutti gli aspetti. Faccio i complimenti ai miei compagni, al mister, allo staff. Tutti abbiamo fatto un ottimo lavoro lavoro di squadra per portare a casa questi punti importantissimi".

Oggi avete cercato spesso il tiro da fuori. È una soluzione per squadre che si chiudono così?

"Sicuramente sì. Abbiamo parlato tantissimo, li abbiamo studiati molto anche in video: loro si chiudono molto, cercano le ripartenze. Abbiamo cercato questa soluzione, a volte ci siamo riusciti, altre volte no, ma credo che abbiamo fatto un'ottima partita anche a livello di gioco".