Autore del gol che ha aperto le marcature all'Olimpico contro la Lazio, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato così ai microfoni di Inter TV: "La dedica sul gol? Abbiamo passato una notte difficile, ero preoccupato per la mia famiglia e per la mia gente, per questo il gol è per loro. Oggi abbiamo portato a casa una bella vittoria e di questo sono contento".

Con questa vittoria mandate un messaggio al campionato?

"Sicuramente sì, ma dobbiamo mandarli a noi stessi. Dobbiamo pensare al nostro percorso, a migliorare ogni giorno, fare quello che ci chiede il mister. Siamo contenti di questo inizio di campionato e speriamo di continuare così. Negli ultimi anni abbiamo commesso degli errori soprattutto nell'approccio alle gare, noi dobbiamo continuare così e approcciare bene le partite".