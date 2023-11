Ascoltato dalla Procura di Torino, Alessandro Florenzi ha ammesso di aver scommesso, ma mai sul calcio. Questa la versione del terzino del Milan nel corso dell'interrogatorio con la pm Manuela Pedrotta e gli investigatori della squadra mobile: le puntate del giocatore sarebbero avvenute su altri giochi, come la roulette. Lo rende noto l'ANSA, ricordando che l'ex Roma è stato ascoltato in veste di indagato per circa un'ora.