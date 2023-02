Il terremoto che ha colpito la Siria e la Turchia di Hakan Calhanoglu spinge anche la federcalcio turca a scendere in campo nella mobilitazione umanitaria per portare soccorsi nelle aree drammaticamente interessate. L'ultimo appello social è arrivato da Stefan Kuntz: "Cari amici, tifosi e follower, sicuramente avete sentito parlare dei terremoti che si sono verificati in Turchia - esordisce il ct della nazionale turca -. Migliaia di persone hanno già perso madre, padre, nonna, nonno, zio, zia, figli o fratelli e molti altri sono sepolti sotto le macerie delle case distrutte. Più di 10 città sono state colpite, più di 13 milioni di persone vivono in quest'area", dice Kuntz, che che sponsorizza la raccolta fondi: "Ci assicuriamo che il denaro venga trasferito sul conto dell'AFAD, l'ente turco che si occupa dei disastri ambientali, e quindi è garantito che il 100% del denaro verrà destinato verso le zone che necessitano di aiuto.