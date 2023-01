Secondo Bloomberg, rappresentanti di Goldman Sachs avrebbero inviato una lettera ai vertici di Lega per esprimere interesse a presentare un’offerta di prestito a lungo termine. Goldman Sachs svolge già un ruolo significativo nel finanziamento del calcio europeo, avendo fornito consulenza sulla vendita della Roma nel 2020 e attualmente agendo come consulente sulla possibile vendita del Liverpool. La banca d’affari è anche advisor per conto della famiglia Zhang nella ricerca di soci per l’Inter.