Annunciando ai microfoni de Il Riformista domani allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Inter, il presidente del Senato Ignazio La Russa non perde l'occasione per lanciare una nuova stoccata alla Juventus dopo la rocambolesca vittoria di ieri a Monza dei bianconeri: "La Juve ieri sera ha vinto con un goal ‘rubacchiato’, ma a livello di gioco intendo. Quindi non mi posso permettere di desiderare che l’Inter non vinca, ma vorrei che la lotta Scudetto fino all’ultima giornata fosse tra Napoli e Inter“.