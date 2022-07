Trasferimento nelle Marche in vista per Fabrizio Bagheria, portiere cresciuto nelle giovanili dell'Inter atteso da una nuova esperienza in Serie C. L'ex Renate e Pro Sesto, secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, sarebbe appunto atteso nelle prossime ore per la firma con la neopromossa Recanatese.

Giacomo Principato